تسريب عقد أولى صفقات برشلونة الصيفية

2021/03/24 | 13:48 - المصدر: بغداد اليوم

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تأكد بشكل كبير عودة إيريك جارسيا مدافع مانشستر سيتي الإنجليزي، من جديد، لبرشلونة الإسباني، خلال الانتقالات الصيفية المقبلة.

ووقع جارسيا بالفعل على عقود انتقاله لبرشلونة، في صفقة انتقال حر، خاصة مع انتهاء عقده مع مانشستر سيتي بنهاية الموسم الجاري.

وكان جارسيا وقع على عقود عودته لبرشلونة في كانون الثاني الماضي، ولكنه كان ينتظر الرئيس الجديد، لمعرفة إذا ما كان سيتم تفعيل التعاقد أم لا.

وكشفت صحيفة "سبورت" الإسبانية، أن،" خوان لابورتا رئيس برشلونة الجديد، سيفعل عقد جارسيا بنفس الشروط التي اتفق عليها مع رئيس اللجنة المؤقتة".

وأوضحت أن،" برشلونة سيعلن بشكل رسمي انتقال جارسيا لصفوفه في نهاية الموسم الجاري، بعقد يمتد لـ 5 سنوات حتى صيف عام 2026".

وأشارت إلى أن،" جارسيا سيحصل على 3 مليون يورو راتب سنوي، وفي الموسم الثاني 5 مليون يورو، مع زيادة في السنة الثالثة ليصل إلى 8 مليون يورو".

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