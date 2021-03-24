2021/03/24 | 13:48 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الموصل /نينا/اعلن قائممقام قضاء تلعفر قاسم محمد عن الشروع باعادة زرع اشجار وغابات قضاء تلعفر بعد تدمير ها بالكامل من قبل عصابات داعش الارهابية خلال سقوط القضاء في العاشر من حزيران عام 2014.وقال محمد للوكالة الوطنية العراقية للانباء/ نينا /ان" قائممقامية القضاء باشرت بزراعة 4500 شجرة متنوعة وزعت في عموم غابات وبساتين القضاء ".واضاف ان"الكوادر الهندسية والفنية في بلديات نينوى اعادت المجمعات السياحية داخل القضاء ،وهناك مشاريع سياحية لاعادة السياحة مجددا الى قلعة تلعفر "./انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قضاء تلعفر يعيد زراعة اشجاره وغاباته) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قضاء تلعفر يعيد زراعة اشجاره وغاباته) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).