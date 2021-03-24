إستمرار تعطيل الدوام الرسمي في المدارس بسبب مخاطر انتشار كورونا في الاقليم

2021/03/24 | 13:48 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السليمانية/نينا/اكدت لجنة التربية والتعليم العالي في البرلمان الكردستاني أن ابواب المدارس في اقليم كردستان ستبقى مغلقة لحين تحسن الاوضاع الصحية وانخفاض نسبة الاصابات بفايروس كورونا.وقال عبدالسلام دولمري رئيس لجنة التربية والتعليم في البرلمان الكردستاني خلال مؤتمر صحفي إن التقارير التي اعدتها وزارة الصحة حول الموقف الوبائي تشير الى ارتفاع نسبة الاصابات بفايروس كورونا، مضيفا أنه بناء على التقارير الصحية من الافضل في المرحلة الراهنة تمديد العطلة الممنوحة للطلاب والابقاء على ابواب المدرسة مغلقة من الصف الاول الابتدائي والى الصف الـ11 اعدادي واستمرار الدراسة للصف الـ12 اعدادي كما هو معمول به في المرحلة الراهنة.واوضح دولمري أنه بعد فترة ستجتمع اللجنة العليا لمواجهة فايروس كورونا في اقليم كردستان لاتخاذا قرار آخر بناء على مايرد في التقارير الصحية./إنتهى

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