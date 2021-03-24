وزير الخارجية القطري في بغداد ورئيس الجمهورية يتسلم دعوة رسمية لزيارة قطر

2021/03/24 | 14:10 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تسلم الرئيس العراقي برهم صالح، يوم

الاربعاء، رسالة خطية من امير قطر تميم

بن حمد آل ثاني دعاه فيها لزيارة

الدوحة، مؤكدا على مسارات الحل السياسي

في تسوية أزمات المنطقة.

وقالت رئاسة الجمهورية في بيان اط

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