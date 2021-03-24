2021/03/24 | 14:12 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالصور.. الفيضان يقطع الأشجار والسكان يجنون الحطب في دهوك هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/03/24 | 14:12.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور.. الفيضان يقطع الأشجار والسكان يجنون الحطب في دهوك) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصور.. الفيضان يقطع الأشجار والسكان يجنون الحطب في دهوك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).