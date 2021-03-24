برهم صالح: الحل السياسي ضروري لأزمات المنطقة

2021/03/24 | 14:16 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تسلم الرئيس العراقي برهم صالح، يوم الاربعاء، رسالة خطية من امير قطر تميم بن حمد آل ثاني دعاه فيها لزيارة الدوحة، مؤكدا على مسارات الحل السياسي في تسو...

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