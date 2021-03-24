2021/03/24 | 14:19 - المصدر: الرياضة الان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تأكيداً لما انفردنا به يوم امس.. ابعاد سبعة مرشحين لانتخابات اللجنة الاولمبية العراقية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الرياضة الان الإلكتروني بتاريخ: 2021/03/24 | 14:19.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الرياضة الان.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تأكيداً لما انفردنا به يوم امس.. ابعاد سبعة مرشحين لانتخابات اللجنة الاولمبية العراقية) نشر أولاً على موقع (الرياضة الان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تأكيداً لما انفردنا به يوم امس.. ابعاد سبعة مرشحين لانتخابات اللجنة الاولمبية العراقية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الرياضة الان).