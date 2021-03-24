رئيس الحكومة الأردنية يؤكد اهتمام بلاده بتنفيذ مشروعات مشتركة مع العراق

2021/03/24 | 14:19 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

اكد رئيس الحكومة الأردنية، بشر الخصاونة، الأربعاء (24 آذار 2021)، اهتمام بلاده في تنفيذ مشروعات مشتركة مع العراق.

وقال الخصاونة في تصريح خلال استقاله الوفد الوزاري العراقي المشارك في اجتماعات المتابعة والتنسيق الثلاثي بين الأردن والعراق ومصر إن "بلاده تنظر باهتمام لتنفيذ المشروعات المشتركة مع الجانب العراقي ومنها على وجه الخصوص المدينة الاقتصادية على حدود البلدين وتنفيذ مشروع مد أنبوب النفط والمناطق اللوجستية والربط الكهربائي".

وأكد أهمية "الآلية الثلاثية التي تعود بالنفع والفائدة على الأردن ومصر والعراق وشعوبها وتؤسس لتعميق التكامل الاقتصادي والتجاري وفي مجالات النفط والغاز والنقل والإنشاءات"، مبيناً أن "هذه الآلية تسير بالتوازي مع الآليات الثنائية للتعاون العربي المشترك".

ولفت الخصاونة خلال اللقاء الذي حضره أعضاء الوفد الوزاري الأردني إلى أن "هذه الآلية للتعاون الثلاثي تبني على أواصر الأخوة والعلاقات الضاربة جذورها بالتاريخ بين الأردن والعراق وجمهورية مصر العربية والمصالح المشتركة التي تربط هذه الدول وشعوبها".

وأشار إلى، "أهمية خروج اجتماعات المتابعة والتنسيق الثلاثي بمقترحات لمشاريع محددة على أرض الواقع، لافتا إلى قمة تجمع قادة الدول في وقت قريب".

فيما أكد وزير التخطيط العراقي خالد بتال النجم "اهتمام العراق بإنشاء المشروعات المشتركة مع الأردن ومصر وبما يعود بالفائدة على الدول الثلاث".

وأضاف، أن "تداعيات جائحة كورونا أخرت العمل والإنجاز في العديد من المشروعات"، مؤكدا على "الجدية بإنجاز المدينة الاقتصادية والربط الكهربائي وأنبوب النفط والمشروعات في مجالات الإسكان والطرق".

وتأتي الاجتماعات ضمن آلية التعاون الثلاثي بين هذه الدول، وبما يحقق التكامل المنشود بينها، تنفيذًا لقرارات القادة ومخرجات القمم التي عقدوها وآخرها القمة التي استضافها الملك عبدالله الثاني في شهر آب/أغسطس 2020 وجمع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي.

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