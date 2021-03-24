الدفاع المدني يتدخل لإخماد حريق في أحد فروع مصرف الرافدين

2021/03/24 | 14:19 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلنت مديرية الدفاع المدني، الأربعاء (24 آذار 2021)، إخماد حريق اندلع في بناية بمصرف الرافدين، بمنطقة الكرادة وسط بغداد.

وقال بيان للمديرية، تلقته (بغداد اليوم)، إنه "بغضون دقائق تمكنت فرق الدفاع المدني من السيطرة واخماد حادث حريق اندلع داخل بناية مصرف الرافدين فرع القصر الأبيض في منطقة الكرادة وسط بغداد".

وأضافت، أن "فرقها طوقت وعزلت الحريق الذي اندلاع في الطابق الثالث، والذي يحتوي على اثاث مستهلك وابعد النيران عن طوابق المصرف وانهت الحريق دون تأثر عمل المصرف ودون تسجيل اصابات او خسائر بشرية مع تحجيم اضرارها المادية".

وأشار البيان، إلى أن "الدفاع المدني طلب فتح تحقيق في مركز الشرطة المسؤول عن الرقعة الجغرافية بالاعتماد على تقرير خبير الادلة الجنائية لمعرفة اسباب اندلاع الحريق بادئ الأمر".

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