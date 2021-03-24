القبض على سبعة متهمين بـ

2021/03/24 | 14:19 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / القت القوات الامنية القبض على سبعة متهمين بما يعرف بـ"لدكة العشائرية" في بغداد .وذكرت الشرطة في بيان :" ان مفارز مركز شرطة الجعيفر وفوج الطوارىء الاول التابعين لقيادة عمليات بغداد ، القت القبض على المتهمين ضمن منطقة الجعيفر ، بعد اغلاق اغلاق القاطع ، اثر سماع صوت اطلاق نار ".واضافت الشرطة انه "تم ضبط عجلة نوع جيب وتكتك عائدتين للمتهمين ، وتم نقلهم الى مركز شرطة الجعيفر لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحقهم "./انتهى8

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