2021/03/24 | 14:20 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ طالبت مفوضية حقوق الانسان، اليوم الأربعاء، بتثبت موظفي عقود الانتخابات على الملاك الدائم.وقالت المفوضية في بيان، إنها “تدعو الحكومة الى انصاف موظفي العقود في مفوضية الانتخابات”.وأضافت، “مر اكثر من ١٢ سنة على تواجدهم بالمفوضية وتقديمهم للجهود القيمة اثناء ممارسة اعمالهم في كافة العمليات الانتخابية والعديد منهم استشهدو واصيبو نتيجة استهداف المراكز الانتخابية بالعمليات الارهابية يستدعي من الحكومة ووزارة المالية وقفة جادة لانصافهم وتثبيتهم على الملاك الدائم”.وبحسب البيان، “طالبت المفوضية، الحكومة ووزارة المالية الى صرف رواتبهم المتاخرة منذ اربعة اشهر كونهم من ذوي الدخل المحدود واصحاب عوائل ويستحقون وقفة انسانية حقيقية لانصافهم”.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مفوضية حقوق الإنسان تقدم طلباً إلى الحكومة بشأن موظفي عقود الانتخابات عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

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