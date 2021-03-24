إحباط تهريب أدوية في ميناء أم قصر الأوسط

2021/03/24 | 14:24 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت هيأة المنافذ الحدودية، اليوم الاربعاء، إحباط محاولة تهريب أدوية في ميناء أُم قصر الأوسط بمحافظة البصرة.وذكرت الهيأة في بيان تقى “النور نيوز” نسخة منه، انها “تمكَّنت من إحباط محاولة تهريب حاوية تحتوي على أدوية بشرية في منفذ ميناء أم قصر الأوسط”.وأوضحت، ان “عملية الضبط تمت بالتعاون والتنسيق مع جهاز …

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