القضاء يعلن إختيار التشكيل الجديد للمحكمة الاتحادية العليا

2021/03/24 | 14:24 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادأعلن مجلس القضاء الأعلى، اليوم الاربعاء، إختيار التشكيل الجديد للمحكمة الاتحادية العليا، مشيرا الى انه سيتم إرسال الأسماء الى رئيس الجمهورية لإصدار المرسوم الجمهوري بتعيينهم.وجاء في بيان لمجلس القضاء تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “القضاة المنصوص على مناصبهم في المادة (3/ ثانياً) من قانون التعديل الأول للأمر (30) لسنة 2005 (قانون …

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