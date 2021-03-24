انتصار الخير .. كذبة يروج لها الأشرار - حنان محمد السعيد

2021/03/24 | 14:25 - المصدر: الحوار المتمدن

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#حنان_محمد_السعيد أجدني هذه الأيام أردد قول شاعرنا الرائع أحمد فؤاد نجم: "مناعة أرزاق جلابة أرزاء يا سخامة يا لطامة ياللى اسمك أخلاق".



فعلى ما يبدو أن الشر دائمًأ ينتصر، والتخلي عن الأخلاق والقيم هما وسيلتا الفوز والتقدم في الحياة، وحتى أن قابيل الشرير قتل هابيل الطيب، ولم تدافع عنه السماء أو تحمي حياته وتكافيء تضحياته وما قدمه من أعمال خيرة.



إن أدوات الشر قوية وهو يمتلك كل الإمكانيات والوسائل ولا يقف عند خ ......





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