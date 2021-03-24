تدمير 120 كهفاً وتنفيذ 312 ضربة جوية في سلسلة جبار مخمور

2021/03/24 | 14:27 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بـيــانٌ صادرٌ من جهاز مُكافحة الإرهاب 🔴

قال تعالى :” وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا…

تم النشر بواسطة ‏جهاز مكافحة الإرهاب العراقي Icts‏ في الأربعاء، ٢٤ مارس ٢٠٢١

اكد جهاز مكافحة الإرهاب، ان عملية الأسد المتأهب التي استمرت أربعة عشر يوماً نفذت خلالها أكثر من ثلاث مئة ضربة جوية، واستهدفت فلول تنظيم داعش في سلسلة جبال مخمور جنوب شرقي مدينة الموصل.

وقال بيان صادر عن الجهاز ان العملية تمت بإسلوب تكتيكي مُتقدم من خلال نشر مفارز قناصين على مسافةٍ من مداخل ومخارج الكهوف والاوكار في المناطق الشاهقة من جبال مخمور والتي لا يُمكن الوصول أليها بالعجلات العسكرية والذي مكن بقايا داعـش من التخفي فيها.

واكد البيان ان العملية تمت بإسناد التحالف الدولي وتم خلالها تدمير مئة وعشرين كهفا وموقعا وتسببت بمقتل سبعة وعشرين عنصرا من تنظيم داعـش.

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