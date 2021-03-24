شاهد الرئيس برهم صالح يستقبل نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري | فيديو

2021/03/24 | 14:27 - المصدر: قناة التغيير

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رئيس الجمهورية يتسلم رسالة خطية من أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني

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