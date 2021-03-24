2021/03/24 | 14:28 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات يوم الاربعاء، عن تعذر اجراء انتخابات الخارج لاسباب فنية، مؤكدة ان الاجراء لهذه الدورة فقط.

ومن المقرر ان تجري المفوضية الانتخابات التشريعية في 2021/10/10.

واوضحت جمانة الغلاي المتحدثة الرسمية باسم المفوضية في تصريح خاص لـPUKmedia: ان القرار ليس الغاء انتخابات الخارج، وانما عدم اجراء انتخابات الخارج لهذه الدورة فقط، موضحة، انه قرار فني.

واضافت: ان الانباء التي تتحدث عن الغاء التصويت الخاص، لا تمت للحقيقة بصلة، لافتة الى ان المفوضية مستمرة في التسجيل وبقيت القليل منها بمراكز التسجيل.

وبصدد تأثير عدم اجراء انتخابات الخارج على الاقليات، اكدت الغلاي ان تعذر الظروف سبب عدم اجراء انتخابات الخارج، وهذا، الموضوع سياسي يخص الاخرين، لكن يتعذر ذلك لاسباب فنية.

PUKmedia خاص

‌

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الغلاي: لم تلغى انتخابات الخارج وانما الاجراء لدورة واحدة) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الغلاي: لم تلغى انتخابات الخارج وانما الاجراء لدورة واحدة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).