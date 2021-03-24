بالفيديو..انهيار متظاهرة جراء تفريق احتجاج بالقوة وسط بغداد

2021/03/24 | 14:30 - المصدر: السومرية نيوز

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تداولت مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الاربعاء، مقطع فيديو يوثق استخدام القوة لتفريق تظاهرة لعقود مفوضية الانتخابات في بغداد.

واظهر المقطع انهيار احدى المتظاهرات جراء دفعها بالقوة من قبل قوات مكافحة الشغب قرب احدى بوابات المنطقة الخضراء حيث سببت الصدمة فقدانها الوعي مما اثار غضب المتظاهرين وحصول حالة من الفوضى.ويتظاهر المئات من موظفي عقود مفوضية الانتخابات بشكل مستمر قرب المنطقة الخضراء للمطالبة بتعيينهم على الملاك الدائم فضلا عن الدعوة الى تجديد عقود المعلقة منذ عام 2018 بشكل تعسفي من قبل المفوضية السابقة.

هذا ودعت المتحدثة باسم المفوضية جمانة الغلاي اليوم الحكومة الى الاستجابة لمطالب المتظاهرين وتثبيت عقود المفوضية الذين مضى على خدمتهم اكثر من 12 عاما ولم يتم ادراجهم على الملاك الدائم.

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