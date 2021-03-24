تمهيداً لقمة بغداد.. إنطلاق جولة المباحثات الرسمية بين العراق ومصر والأردن

2021/03/24 | 14:31 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أنطلقت في العاصمة الأردنية عمّان، صباح اليوم الأربعاء، جولة المباحثات الرسمية بين الوفدين العراقي والأردني حضورياً، بمشاركة الوفد الوزاري المصري عبر الدائرة التلفزيونية المُغلقة.

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وأكد رئيس المجلس، وزير التخطيط العراقي خالد بتّال النجم، بحسب بيان الامانة العامة لمجلس الوزراء، وتلقى "ناس" نسخة منه، (24 اذار 2021)، انه "رغبة الحكومة العراقية بتفعيل مذكرات التفاهم على أرض الواقع، التي شهدت تطوراً ملموساً وتتجه نحو خطوات إيجابية، بعد أن قطعت أشواطاً متقدمة في مجالات التبادل التجاري والصناعي".

وأشار إلى أن "الجانب العراقي حريص على الإسراع في تنفيذ المشاريع المشتركة الهادفة إلى تعميق التنسيق والتعاون والتكامل الاستراتيجي بين الدول الشقيقة الثلاث في جميع القطاعات الحيوية".

وناقش الوفد العراقي "التعاون المشترك لتأهيل المصانع العراقية ذات الأولوية، وإنشاء المدينة الاقتصادية العراقية الأردنية، فضلا عن تفعيل شركة الجسر العربي للنقل البحري".

وناقشت الوفود، بحسب البيان "مذكرات التفاهم الموقعة بشأن التعاون الزراعي والأمن الغذائي، فضلاً عن مجالات الصناعات الدوائية والمبيدات الزراعية والصناعات الكيمياوية".

ودعا الوفد العراقي "الفرق الفنية من الجانبين الأردني والمصري، إلى زيارة العراق؛ للاطلاع على المواقع المحددة لإقامة المشروعات المدرجة ضمن مذكرات التفاهم الموقعة".

وتابع البيان انه "سيتم إعداد المحضر النهائي لجولة النقاشات، وعرضه أمام زعماء الدول الثلاث؛ لغرض الوصول إلى التوصيات الختامية التي ستتم المصادقة عليها خلال انعقاد القمة الثلاثية المقرر عقدها في بغداد".

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