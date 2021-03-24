2021/03/24 | 14:36 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد أخدمت فرق الدفاع المدني، اليوم الأربعاء، حريقا إندلع داخل أحد فروع مصرف الرافدين وسط بغداد.وقالت مديرية الدفاع المدني في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “فرق الدفاع المدني، تمكنت في غضون دقائق من السيطرة واخماد حادث حريق اندلع داخل بناية مصرف الرافدين فرع القصر الأبيض في منطقة الكرادة وسط …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الدفاع المدني تخمد حريقا داخل فرع لمصرف الرافدين) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الدفاع المدني تخمد حريقا داخل فرع لمصرف الرافدين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).