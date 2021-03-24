شاهد بالفيديو وفاة رجل داخل سيارته بصورة غريبة في محافظة البصرة

2021/03/24 | 14:37 - المصدر: NRT عربية

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توفي رجل بصورة مفاجئة وغريبة، الاربعاء، وهو يقود سيارته في محافظة البصرة.

وقال مراسلنا اليوم (24 اذار 2021)، ان رجلا توفي اثر سكتة قلبية وهو يقود سيارته في شارع الاستقلال قرب تقاطع المرور في مركز البصرة.

واضاف مراسلنا ان عناصر المرور قاموا بنقل المتوفي الى المستشفى، دون ان يحدث اي اصطدامات جراء حادث الوفاة.

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