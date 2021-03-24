اندلاع حريق داخل مصرف الرافدين في بغداد (فيديو)

2021/03/24 | 14:37 - المصدر: NRT عربية

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تمكنت فرق الدفاع المدني، الأربعاء، من إخماد حادث حريق اندلع داخل بناية مصرف الرافدين فرع القصر الأبيض بمنطقة الكرادة وسط بغداد .

وقالت المديرية في بيان اليوم، (24 اذار 2021) إن "فرقها طوقت وعزلت الحريق الذي اندلع في الطابق الثالث يحتوي على اثاث مستهلك وابعد النيران عن طوابق المصرف وأنهت الحريق دون تأثر عمل المصرف ودون تسجيل اصابات او خسائر بشرية مع تحجيم اضرارها المادية" .

وطلبت المديرية "فتح تحقيق في مركز الشرطة المسؤول عن الرقعة الجغرافية بالاعتماد على تقرير خبير الادلة الجنائية لمعرفة اسباب اندلاع الحريق بادئ الأمر".

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