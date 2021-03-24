ابطال مفعول 154 عبوة ناسفة غربي الانبار

2021/03/24 | 14:47 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن قائد شرطة محافظة الانبار غربي العراق الفريق الحقوقي هادي رزيج كسار ،الاربعاء، ابطال مفعول 154 عبوة ناسفة بأشكال مختلفة بعملية امنية استباقية است...

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