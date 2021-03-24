مصدر عراقي يعلن انخفاض نسبة التسلل عبر الحدود مع سوريا

2021/03/24 | 14:47 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد مصدر أمني عراقي رفيع المستوى، اليوم الأربعاء، انخفاض نسبة التسلل والتهريب عبر حدود البلاد مع سوريا، فيما أشار إلى أن قيادة العمليات المشتركة في ا...

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