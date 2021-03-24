رد من أربيل على أنباء منح كردستان رواتب لآلاف الكرد في سوريا وإيران

2021/03/24 | 14:50 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- كردستان

رد عضو اللجنة المالية في برلمان إقليم كردستان، هفيدار أحمد، اليوم الاربعاء (24 آذار 2021)، على تصريحات اطلقها نواب في البرلمان الاتحادي، حول قيام حكومة الإقليم بتسليم رواتب لآلاف المواطنين من كرد سوريا وإيران.

وقال هفيدار أحمد في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "ما يثار من تصريحات سياسية تصدر من قبل نواب في البرلمان الاتحادي بخصوص قيام حكومة أربيل بمنح رواتب لآلاف المواطنين الكرد من سوريا وايران، أمر غير صحيح تماماً".

وأضاف أحمد: "لدى بغداد قوائم باعداد وبيانات الموظفين ومن يتم منحهم الرواتب، وقد سلمت اربيل كل ما عندها من قوائم تخص الموظفين والمشمولين برواتب حكومية، إلى العاصمة الاتحادية، خلال جولات مفاوضات الوفود الكردية مع بغداد بخصوص موازنة 2021".

واعتبر النائب الكردي، ان "إثارة هذا الموضوع في الوقت الحالي، يهدف إلى تعطيل تثبيت حصة الإقليم في الموازنة"، مشيرا الى ان "ما قيل عن وجود 17 الف مواطن كردي من غير العراقيين، يستلمون رواتب من الإقليم لا يستند إلى اي دليل وهي مجرد تصريحات هدفها احداث ضجة سياسية لتعطيل تمرير حصة اربيل بالموازنة".

وفي وقت سابق، تناقلت وسائل اعلام محلية، تصريحات لنواب في البرلمان، تحدثوا فيها عن وجود 17 الف مواطن كردي من سوريا وايران يستلمون رواتب شهرية من حكومة اقليم كردستان.

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