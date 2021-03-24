بدء جولة المباحثات الوزارية بين العراق والأردن ومصر في عمان

2021/03/24 | 14:50 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

اعلنت الامانة العامة لمجلس الوزراء، انطلاق جولة المباحثات الرسمية بين الوفدين العراقي والأردني في العاصمة الأردنية عمّان صباح اليوم الأربعاء، بمشاركة الوفد الوزاري المصري عبر الدائرة التلفزيونية المُغلقة.

وأكد رئيس المجلس، وزير التخطيط خالد بتّال النجم، بحسب بيان الأمانة، "رغبة الحكومة العراقية بتفعيل مذكرات التفاهم على أرض الواقع، التي شهدت تطوراً ملموساً وتتجه نحو خطوات إيجابية، بعد أن قطعت أشواطاً متقدمة في مجالات التبادل التجاري والصناعي".

وأشار إلى أن "الجانب العراقي حريص على الإسراع في تنفيذ المشاريع المشتركة الهادفة إلى تعميق التنسيق والتعاون والتكامل الاستراتيجي بين الدول الشقيقة الثلاث في جميع القطاعات الحيوية".

وناقش الوفد العراقي، "التعاون المشترك لتأهيل المصانع العراقية ذات الأولوية، وإنشاء المدينة الاقتصادية العراقية الأردنية، فضلا عن تفعيل شركة الجسر العربي للنقل البحري".

وناقشت الوفود، أيضًا، "مذكرات التفاهم الموقعة بشأن التعاون الزراعي والأمن الغذائي، فضلاً عن مجالات الصناعات الدوائية والمبيدات الزراعية والصناعات الكيمياوية".

ودعا الوفد العراقي، الفرق الفنية من الجانبين الأردني والمصري، إلى "زيارة العراق؛ للاطلاع على المواقع المحددة لإقامة المشروعات المدرجة ضمن مذكرات التفاهم الموقعة".

وسيتم إعداد المحضر النهائي لجولة النقاشات، وعرضه أمام زعماء الدول الثلاث؛ لغرض الوصول إلى التوصيات الختامية التي ستتم المصادقة عليها خلال انعقاد القمة الثلاثية المقرر عقدها في بغداد.

يتبع .



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