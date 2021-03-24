رئيس هيئة الاشراف القضائي رئيسا للمحكمة الاتحادية

2021/03/24 | 14:50 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ اختار مجلس القضاء الاعلى رئيس هيئة الاشراف القضائي جاسم محمد عبود رئيسا للمحكمة الاتحادية ، ورئيس محكمة جنايات الانبار سمير عباس نائبا له ./انتهى7

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