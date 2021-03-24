عاجل | القضاء يختار رئيس هيئة الإشراف القضائي جاسم محمد رئيسا للمحكمة الاتحادية

2021/03/24 | 14:56 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | اختيار رئيس هيئة الإشراف القضائي جاسم محمد رئيسا للمحكمة الاتحاديةاختيار رئيس محكمة جنايات الأنبار سمير عباس نائبا لرئيس المحكمة الاتحادية

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