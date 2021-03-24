وصول جثمان الدكتور كمال مظهر الى السليمانية

2021/03/24 | 14:59 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصل جثمان المؤرخ والكاتب الكوردي الدكتور كمال مظهر الى مدينة السليمانية، ومن المقرر ان يتم، اليوم الاربعاء، تشييع جثمان الراحل الى مثواه الاخير في تلة سيوان بمدينة السليمانية.

وكان الموت قد غيب يوم الثلاثاء 2021/3/16، الكاتب والمؤرخ الكوردي الكبير الدكتور كمال مظهر في ألمانيا عن عمر ناهز الـ 84 عاما.

هذا ووصل، مساء امس الثلاثاء، جثمان المؤرخ الكوردي الدكتور كمال مظهر الى مطار اربيل الدولي وكان في استقبال الجثمان وزير الثقافة في حكومة اقليم كوردستان وعدد من المسؤولين الحزبيين والحكوميين، واقيمت مراسيم تشييع مهيبة بمدينة اربيل قبل نقل جثمانه الى مدينة السليمانية ليوارى الثرى بجانب المؤرخ الكوردي المعروف محمد امين زكي بك في تلة سيوان.

PUKmedia خاص

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