تعرف على اسماء القضاة المرشحين للمحكمة الاتحادية العليا

2021/03/24 | 15:01 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلن مجلس القضاء الاعلى، اليوم الاربعاء، اسماء القضاة المرشحين للتشكيل الجديد للمحكمة الاتحادية العليا.وقال المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان، ان “اختيار السادة القضاة المكلفين باختيار التشكيل الجديد للمحكمة الاتحادية العليا تضمن اختيار رئيس هيئة الإشراف القضائي جاسم محمد عبود لمنصب رئيس المحكمة ورئيس محكمة جنايات الانبار سمير عباس لمنصب نائب رئيس المحكمةً ورئيس محكمة استئناف واسط غالب عامر ورئيس محكمة استئناف النجف حيدر جابر وعضو محكمة التمييز أيوب عباس والمشرف القضائي الدكتور حيدر علي نوري وعضو الهيئة التمييزية في استئناف صلاح الدين خلف احمد اعضاء اصلاء في المحكمة”.واضاف البيان انه “تم اختيار رئيس محكمة […]

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