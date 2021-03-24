2021/03/24 | 15:02 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني أعلن مجلس القضاء الأعلى، اليوم الأربعاء، أسماء القضاة الذين تم اختيارهم لتشكيل المحكمة الاتحادية.وذكر إعلام القضاء في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، أن “اختيار القضاة المكلفين باختيار التشكيل الجديد للمحكمة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالأسماء..



القضاة المرشحون لعضوية المحكمة الاتحادية المركز الخبري الوطني.

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