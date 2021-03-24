2021/03/24 | 15:07 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعرف على القضاة المرشحين للتشكيل الجديد للمحكمة الاتحادية العليا

أعلن مجلس القضاء الأعلى، اليوم الأربعاء، أسماء القضاة الذين تم اختيارهم لتشكيل المحكمة الاتحادية.

وذكر إعلام القضاء في بيان، أن "اختيار القضاة المكلفين باختيار التشكيل الجديد للمحكمة الاتحادية العليا تضمن اختيار رئيس هيئة الإشراف القضائي جاسم محمد عبود لمنصب رئيس المحكمة ورئيس محكمة جنايات الانبار سمير عباس لمنصب نائب رئيس المحكمةً ورئيس محكمة استئناف واسط غالب عامر ورئيس محكمة استئناف النجف حيدر جابر وعضو محكمة التمييز أيوب عباس والمشرف القضائي الدكتور حيدر علي نوري وعضو الهيئة التمييزية في استئناف صلاح الدين خلف احمد أعضاء اصلاء في المحكمة".

وأضاف، أنه "تم اختيار رئيس محكمة استئناف الكرخ خالد طه ورئيس محكمة استئناف البصرة عادل عبد الرزاق وعضو محكمة التمييز منذر ابراهيم بمنصب اعضاء احتياطا في المحكمة".

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