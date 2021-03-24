خلية الازمة تصدر توجيهات جديدة بشأن حظر التجول

2021/03/24 | 15:08 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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اعلنت خلية الأزمة النيابية، الأربعاء، توصيات جديدة بشأن حظر التجول الشامل والجزئي.

وقال مقرر خلية الأزمة جواد الموسوي، في تصريح تابعه NRT (24 اذار 2021) ان "توصيات خلية الأزمة في حال استقر الموقف الوبائي على ماهو عليه مابين 4 -5 آلاف يوميا سيتم البدء بتخفيف الحظر الشامل بواقع يوم واحد هو الجمعة فقط".

وأشار إلى "التوصية بالاستمرار في تخفيف إجراءات الحظر تستمر ليوم واحد فقط وصولاً الى شهر رمضان المبارك"، مؤكدا انه "في حال استمر الاستقرار بمعدل الإصابات والوفيات بكورونا ولم يسجل ارتفاعاً سيتم الاكتفاء بالحظر الجزئي ورفع الشامل من أيام الأسبوع".

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