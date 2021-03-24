السهلاني يحذر من التلاعب بانتخابات الاولمبية

2021/03/24 | 15:12 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ بغداد..

حذر المدير التنفيذي في اللجنة الاولمبية العراقية جزائر السهلاني ، من التلاعب بالمعلومات في الانتخابات الاولمبية.

وقال السهلاني في تصريح لوكالة/ المعلومة/ إن “موظفاً تلاعب بمعلومات الانتخابات الماضية وهو ما زال يمارس نفس الدور والقادم سيكون اخطر اذا ما تلافينا هذا قبل الانتخابات”

واشار الى ان “الرياضة العراقية في خطر ويجب كشف الجميع قبل تدويل الحالة ووصول هذه الخروق للجنة الاولمبية الدولية”.

وأوضح السهلاني أن “اذا لم تتم حل الاشكالات ومنع التاثيرات والتدخلات فان رياضتنا في طريقها لمواجهة ازمة خانقة اكثر مما هي فيه الان”.

يذكر ان الانباء تشير الى ان رعد حمودي، حسم منصب رئيس اللجنة الاولمبية لصالحه في الانتخابات المقبلة.



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