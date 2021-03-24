2021/03/24 | 15:15 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ كشفت خلية الأزمة النيابية، اليوم الأربعاء، عن توصية جديدة بشأن حظر التجوال الشامل والجزئي.وقال مقرر خلية الأزمة جواد الموسوي، في تصريح صحفي، إن “توصيات خلية الأزمة في حال استقر الموقف الوبائي على ما هو عليه ما بين 4 -5 آلاف يوميا سيتم البدء بتخفيف الحظر الشامل بواقع يوم واحد هو الجمعة فقط”.وأشار إلى “التوصية بالاستمرار في تخفيف إجراءات الحظر تستمر ليوم واحد فقط وصولاً الى شهر رمضان”، مؤكداً انه “في حال استمر الاستقرار بمعدل الإصابات والوفيات بكورونا ولم يسجل ارتفاعاً سيتم الاكتفاء بالحظر الجزئي ورفع الشامل من أيام الأسبوع”.وكانت اللجنة العليا للصحة والسلامة، قد خففت […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص توصية نيابية بتخفيف حظر التجوال إلى يوم واحد بشرط عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

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