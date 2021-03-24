الخصاونة للوفد العراقي: مهتمون بالمدينة الصناعية وأنبوب النفط والربط الكهربائي

2021/03/24 | 15:18 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل رئيس الوزراء الاردني بشر الخصاونة الاربعاء، الوفد الوزاري العراقي المشارك في اجتماعات المتابعة والتنسيق الثلاثي بين الاردن والعراق ومصر، ضمن آ...

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