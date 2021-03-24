2021/03/24 | 15:49 - المصدر: الرياضة الان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فوز أمين سر اتحاد الطاولة العراقي عباس وحيد بمنصب نائب رئيس أتحاد غربي أسيا للعبة بالاجماع في الانتخابات التي اقيمت في العاصمة الأردنية عمان هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الرياضة الان الإلكتروني بتاريخ: 2021/03/24 | 15:49.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الرياضة الان.

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