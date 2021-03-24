الكاظمي يبحث مع وزير الخارجية القطري تطوير التعاون بين بغداد والدوحة

2021/03/24 | 15:52 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

استقبل رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي، اليوم الاربعاء، نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن ال ثاني والوفد المرافق له.

ونقل الشيخ ال ثاني الى السيد رئيس مجلس الوزراء تحيات دولة قطر حكومة وشعبا، واستعداد قطر لدعم العراق في مختلف المجالات وتطلع القيادة في دولة قطر لاستقبال السيد الكاظمي في الدوحة باقرب فرصة ممكنة.

وجرى خلال اللقاء بحث تنمية العلاقات الثنائية بين البلدين، ومناقشة القضايا الاقليمية ذات الاهتمام المشترك ومساعي التهدئة في المنطقة.

كما جرى بحث سبل تعزيز التعاون المشترك وتطويره بين بغداد والدوحة، على جميع المستويات، لاسيما الاقتصادية والامنية والسياسية، وفي مجال الاستثمار.

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