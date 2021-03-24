تفاصيل قرض الـ15 مليون الذي اطلقه البنك المركزي

2021/03/24 | 15:52 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلن البنك المركزي العراقي، اليوم الأربعاء، تفاصيل قرض الـ15 مليون الذي أطلقه للمواطنين.

وذكر البنك في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "القرض خصص للمواطنين الذين لا تتجاوز رواتبهم مع المخصصات أكثر من مليون دينار ويشمل جميع الموظفين في القطاع الخاص والعام".

وأضاف، أن "مبلغ تسديد قسط القرض يجب ان لا يكون أكثر من نصف الراتب الذي يتقاضاه المستفيد وقرض الـ 15 مليون دينار بدون فائدة وانما بعمولة إدارية تبلغ 4٪ تستقطع مرة واحدة".

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