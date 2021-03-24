وفاة الممثل الامريكي جورج سيجال

2021/03/24 | 15:52 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / نعت الاوساط الفنية والسينمائيـة في مدينة هوليود، الممثل الأمريكي جورج سيجال، الذي وافاه الاجل عن عمر 87 عاما ،وهو الذي رشح لنيل جائزة الأوسكار لأحسن ممثل مساعد ./انتهى5

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