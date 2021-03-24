الاعرجي والسفير التركي يؤكدان اهمية الاحترام المتبادل في العلاقات الثنائية و الحوار البناء لحل المشكلات

2021/03/24 | 15:52 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ بحث مستشار الامن القومي قاسم الاعرجي، بمكتبه اليوم الأربعاء، مع السفير التركي في بغداد فاتح يلدز ، تعزيز العلاقات الثنائية والاوضاع السياسية والامنية اقليميا ودوليا .وذكر مكتب مستشار الامن القومي في بيان صحفي :" ان الاعرجي التقى يلدز في مكتبه ، اليوم الاربعاء ، وتم خلال اللقاء التأكيد على اهمية ان يسود الاحترام المتبادل العلاقة بين العراق وتركيا، وان يكون الحوار البنّاء السبيل لحل المشكلات، بما يخدم مصالح الشعبين والبلدين الجارين".واكد الاعرجي حرص الحكومة العراقية على اقامة افضل العلاقات مع الدول ، وان العراق لن يفرط بعلاقاته المتينة والراسخة مع الدول الشقيقة والصديقة"./انتهى ح

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