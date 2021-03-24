حديث حكومي عن إضافات جديدة في البطاقة التموينية

2021/03/24 | 15:58 - المصدر: سومر نيوز

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سومر نيوز: بغداد..

فسّرت وزارة التجارة، سبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية في الأسواق المحلية، فيما أشارت إلى أنها...

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