وزير الخارجية القطري من بغداد: نعمل على استئناف اللجنة المشتركة بأسرع وقت

2021/03/24 | 15:58 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أكد وزير الخارجية فؤاد حسين، اليوم الأربعاء، أن الحكومة ستعمل على تفعيل الاتفاقيات بين العراق وقطر، فيما أشار نظيره القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إلى أنه بحث مع المسؤولين العراقيين استئناف عمل اللجنة المشتركة بين البلدين بـ”أسرع وقت”.وقال حسين في مؤتمر صحفي مشترك مع آل ثاني الذي يزور بغداد حالياً، إن “العراق بلدكم الثاني، وسنعمل على تفعيل الاتفاقيات بين البلدين”.من جانبه، وصف وزير الخارجية القطري لقاءاته برئيس الجمهورية برهم صالح ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، خلال زيارته التي أجرها اليوم للعراق بـ”المثمرة، ونقلنا تحيات أمير وشعب قطر”.وقال محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، “بحثنا استئناف […]

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