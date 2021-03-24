2021/03/24 | 16:01 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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الكاظمي يبحث مع وزير الخارجية القطري تنمية العلاقات الثنائية بين البلدين » وكالة الأنباء العراقية

سياسية

اليوم, 15:54

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