وزير الخارجية القطري من بغداد: اتفاق على استئناف عمل اللجنة المشتركة

2021/03/24 | 16:01 - المصدر: العربي الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزير الخارجية القطري ونظيره العراقي (الخارجية العراقية/تويتر)

أكد نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، اليوم الأربعاء، بمناسبة زيارته الرسمية للعاصمة العراقية بغداد، الاتفاق على إعادة تفعيل اللجنة المشتركة بين البلدين، موضحاً، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره العراقي فؤاد حسين، أنّ اللجنة ستعقد اجتماعاتها قريباً.

وأضاف قائلا "لدينا لقاءات مثمرة مع رئيسي الجمهورية (برهم صالح) والوزراء (مصطفى الكاظمي)". وأكد أنه جرى بحث كيفية تنمية العلاقات بين البلدين، لافتاً إلى الاتفاق على تفعيل لجنة التعاون الاقتصادي.

وأشار وزير الخارجية القطري إلى "وجود فرصة مهمة جداً لدعم استقرار العراق، وتقديم المشاريع الاقتصادية التي تعود بالنفع على الشعب العراقي"، مؤكداً وجود توافق في وجهات النظر بين قطر والعراق بشأن الوضع الإقليمي.

من جهته، قال وزير الخارجية العراقي "نعمل على تفعيل اللجنة المشتركة العراقية القطرية الخاصة بالقضايا الاقتصادية".

بالفيديو : وزير الخارجيّة فؤاد حسين @Fuad_Hussein1 يستقبل نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجيّة القطريّ الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني @MBA_AlThani_ في مطار #بغداد الدوليّ.



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— وزارة الخارجية العراقية (@Iraqimofa) March 24, 2021

واستقبل الرئيس العراقي برهم صالح، اليوم الأربعاء، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، بحسب بيان رئاسي عراقي، أكد أنّ الوزير القطري سلّم الرئيس العراقي رسالة خطية من أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، تضمنت دعوة رسمية لزيارة الدوحة.

كما تضمن اللقاء، وفق البيان، "بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها خدمة للمصالح المشتركة للشعبين الشقيقين، إضافة إلى تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية ذات الصلة".

سمو الأمير يبعث رسالة إلى الرئيس العراقيhttps://t.co/g2CW9X5C12#وزارة_الخارجية_قطر pic.twitter.com/LE0JyyHgKw

— وزارة الخارجية - قطر (@MofaQatar_AR) March 24, 2021

وأكد صالح خلال اللقاء أنه "أمام دول المنطقة مسؤولية كبيرة في تجاوز الأزمات والتوترات عبر تنسيق الجهود لدعم الحوار والدفع بمسارات الحل السياسي في تسوية المشاكل فيها، والعمل على تثبيت دعائم الاستقرار الإقليمي ومواجهة الإرهاب والفكر المتطرف، ودعم فرص التعاون الاقتصادي والتجاري والتنمية"، مشيراً إلى أنّ "ضمان أمن واستقرار العراق وسيادته يمثل مرتكزاً أساسياً ومصلحة مشتركة لأمن واستقرار كل المنطقة ومصالح شعوبها".

وكان وزير الخارجية العراقي قد أجرى، منتصف الشهر الحالي، زيارة إلى قطر جرت خلالها مناقشة عدد من القضايا المشتركة التي تهم الجانبين.

وقالت وزارة الخارجية العراقية، في وقت سابق، إنّ حسين بحث مع أمير قطر، ومسؤولين قطريين آخرين، العلاقات بين البلدين، وكيفية خلق فرص الاستثمار في المرحلة المقبلة، فضلاً عن بحث الأوضاع الأمنية، والتأكيد على ضرورة البدء بالعمل باتجاه خلق المبادرات الجماعية للحفاظ على أمن دول المنطقة، وإيجاد الأُطر الحوارية الصحيحة والممكنة للوصول إلى الأهداف المرجوة.



كما وجّه وزير الخارجية العراقي خلال زيارته إلى الدوحة دعوة للشركات القطرية من أجل العمل في العراق على مختلف الأصعدة.

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