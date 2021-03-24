صحة كردستان تنشر الموقف الوبائي اليومي لـ’جائحة’ كورونا.. الإصابات تخطت الـ500

2021/03/24 | 16:04 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

سجلت وزارة الصحة في حكومة إقليم كردستان، الأربعاء، 7 وفيات و516 إصابة جديدة بفيروس كورونا إلى جانب 224 حالة شفاء خلال 24 ساعة الماضية.

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وقالت الوزارة في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (24 اذار 2021)، إن "الإصابات الجديدة توزعت كالآتي: (172) في أربيل، (202) في السليمانية، (137) في دهوك، (4) في كرميان، (1) في رابرين".

واضافت الوزارة ان "حالات الشفاء توزعت النحو التالي: (79) في أربيل، (64) في السليمانية، (58) في دهوك، (11) في كرميان، (12) في رابرين".

واوضحت الوزارة ان "الإقليم سجل (4) حالات وفاة في أربيل، ووفاة واحدة في السليمانية، وحالتين في دهوك".

و اشارت وزارة الصحة الى ان "عدد الإصابات الإجمالي في الإقليم وصل إلى 116811، والوفيات إلى 3617، وحالات الشفاء إلى 107418".

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