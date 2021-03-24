2021/03/24 | 16:05 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص الصحة تسجل أعلى حصيلة بإصابات كورونا المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة تسجل أعلى حصيلة بإصابات كورونا) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة تسجل أعلى حصيلة بإصابات كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).