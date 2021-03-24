2021/03/24 | 16:05 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني نفي وزير المالية، اليوم الاربعاء، نبأ استقالته حال تغيير سعر الدولار.وقالت الوزارة في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، إنها “تنفي تصريحاً نسب إلى وزيرها حول تقديم استقالته في حال تم […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزير المالية ينفي نبأ استقالته حال تغيير سعر الدولار المركز الخبري الوطني.

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