الاتحادية تطيح بمزور 'بطاقات تموينية' في بغداد

2021/03/24 | 16:09 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت قيادة الشرطة الاتحادية، اليوم الأربعاء، القبض على متهم بحوزته اكثر من 400 بطاقة تموينية مزورة في بغداد.

وقالت القيادة في بيان حصلت السومرية نيوز على نسخة منه، إنه "تمكنت قوة من اللواء الرابع الفرقة الأولى شرطة اتحادية من إلقاء القبض على احد المطلوبين بتهمة التزوير للبطاقة التموينية في منطقة مدينة " الصدر " ببغداد ، عثر بحوزته على " 491 " بطاقة مزورة".

وأوضحت، أن "العملية تمت خلال متابعة وتحري لتحركات المتهم استمرت لعدة أيام بالتنسيق مع مفارز الأمن الوطني وتم استحصال أمر قضائي والقاء القبض عليه متلبساً بالجرم المشهود ".وأشارت إلى "تسليم المتهم والمضبوطات الى جهة الاختصاص لإكمال الإجراءات التحقيقية والقانونية بحقه".

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