2021/03/24 | 16:11 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

شريط الاخبار

الأربعاء 24 مارس 2021 | 03:42 مساءً | عدد القراءات : 24

لجنة عراقية فرنسية لدعم مشاريع قطاع التعليم

أعلن العراق، الأربعاء، اتفاقه مع فرنسا على تشكيل لجنة دعم مشاريع قطاع التعليم.

وقالت وزارة التربية في بيان تلقته"عين العراق نيوز" ، إن "وزيرها علي حميد الدليمي استقبل في مكتبه ، السفير الفرنسي في بغداد (برونو أوبير) وبحث معهُ أفق التعاون العلمي والتربوي وسبل تعزيزها وبما يحقق المصلحة العامة للطرفين".

وتناول اللقاء، وفقاً للبيان "إمكانية فتح آفاق جديدة لا سيما في مجال تطوير تدريس اللغة الفرنسية في مدارس المتميزين وتوسيع رقعتها ، حيث أشاد (برونو أوبير) بالتعاون الكبير بين العراق وفرنسا في المجال التربوي، كما اتفق الطرفان على تشكيل لجنة بين الجانبين لدعم مشاريع قطاع التعليم في مجالات متعددة تخدم المؤسسة التربوية".

وشدد وزير التربية، على ضرورة "اهتمام الجانب الفرنسي بتقديم دعمه للمدرسة العراقية في باريس التي تأسست منذُ أكثر من ٥٠ عاماً أذ انها تستقبل جميع الجاليات العربية هناك".

من جهته أكد السفير الفرنسي "مواصلة دعم بلاده لمشاريع قطاع التعليم في العراق والنهوض بها الى أفضل المستويات".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لجنة عراقية فرنسية لدعم مشاريع قطاع التعليم) نشر أولاً على موقع (عين العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لجنة عراقية فرنسية لدعم مشاريع قطاع التعليم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عين العراق).